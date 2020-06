Gasfabriek symbolisch terug op Wipwei

De gemeente Roosendaal kan die vragen beantwoorden, maart begint met de opmerking dat het nog niet klaar is.

Ecologische Verbindingszone

Het parkje voor de huizen aan de Turfberg is het allereerste stukje is van de Ecologische Verbindingszone. Deze zone gaat de natuur van de Westrand en Stadsoevers verbinden met het buitengebied. De opzet is het natuurlijke leven in bodem, water en lucht zo weinig mogelijk te verstoren door alle nieuwbouw. Daarom stroomt er water en komt er heel veel groen.

Volledig scherm De oude gasfabriek met de gashouder aan de Roosendaalse Vliet. © Archief gemeente Roosendaal

Het terrein is ingericht als een wadi. Dat is het Arabische woord voor een rivierdal dat vaak droogstaat. En het is een afkorting van Water Afvoer Drainage Infiltratie. ,,De poel of wadi wordt gemaakt om ook extra regenwater op te kunnen vangen bij hevige regenval", zegt gemeentewoordvoerder Jeroen Steenmeijer. Het achterliggende idee is dat vooral amfibieën, vlinders, libellen, vogels en kleine zoogdieren er hun plek gaan vinden.

De witte constructie is een speeltoestel. De vorm verwijst naar de gashouder van de gasfabriek die hier lang heeft gestaan. Het toestel is exclusief ontworpen voor de Wipwei. Het is echter nog niet goedgekeurd en daarom staan er bouwhekken omheen. De gemeente verwacht dat het speeltoestel nog voor de zomervakantie in gebruik kan worden genomen.

