Gans 'verraadde' drugslab; jaar cel voor 70-jarige Willebrorder

‘Als moeder ga je kapot als je kind aan de drugs zit’

9:33 Ineens rent Els naar boven. Met een ingelijste brief, handgeschreven en ondertekend met ‘je zoon’ komt ze terug. Het blijkt een spijtbetuiging voor alle ellende die haar jongste zoon haar heeft bezorgd, maar ook een liefdesverklaring voor de allerliefste vrouw ter wereld. … ‘Eindelijk zie ik dat moederliefde onvoorwaardelijk is, hoe dom en respectloos ik me ook gedroeg, je gaf en geeft me altijd weer een nieuwe kans…’. ,,Toen ik dat las, heb ik lang zitten huilen. Die brief heeft mijn schuldgevoel dat ik gefaald heb als moeder verzacht.”