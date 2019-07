Gaat Stint 2.0 de weg op in West-Brabant?

Niemand vervolgd voor dood militair in zwembad De Stok in Roosendaal

17 juli ROOSENDAAL - Niemand zal worden vervolgd voor de dood van commando in opleiding Mark Ruben. De korporaal werd in oktober onwel tijdens een oefening in zwembad De Stok in Roosendaal. Hij werd uit het water gehaald en gereanimeerd. Enkele dagen later overleed hij in een ziekenhuis in Rotterdam.