Gaat het knallen tijdens het Groot Roosendaals Slotdebat?

Op de (bijna) vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen houdt De Kring Roosendaal in samenwerking met BN de Stem het slotdebat in de grote zaal. Deze avond zullen de elf lijsttrekkers met elkaar het debat aangaan in een bijzondere theatervorm. Het programma wijkt namelijk in grote mate af van geijkte politieke debatten en kent een hoge amusementswaarde. Op het podium staat onder meer een boksring. De presentatie ligt in handen van de directeur-bestuurder van het Cultuurcluster Jan-Hein Sloesen en de kandidaten worden uitgedaagd hun partijprogramma op een compleet nieuwe manier te presenteren.

Verkiezingsmarkt

Het tweede onderdeel is het debat zelf. De opzet is anders dan bij de meeste debatten. Het concept is namelijk ontleend aan een Amerikaanse spelshow waarbij de politieke programma's op een ludieke wijze worden benaderd. Het concept biedt de elf lijsttrekkers naast een politiek debat ook een individueel podium aan dat bestaat uit 'de plank of de bank'. De plank staat voor een zeepkist die op het podium staat. Aan de overzijde staat een sofa waarop naar hartenlust kan worden gedroomd. Het publiek kiest per lijsttrekker of zij het betoog of de droom van de betreffende kandidaat willen horen. Een zoeklicht selecteer een stoel in de zaal; de gelukkige bezoeker krijgt het woord: wordt het plank of bank?