‘Gaat erg slecht’ met hoogbejaarde vrouw uit Roosendaal na aanrijding met fietsster

Pionier Pierre Frijters bracht de cross naar de wielerge­meen­te

13:00 De Binnentuin in Rucphen is op 11 en 12 januari het strijdtoneel van het NK veldrijden. In deze serie tellen we af richting die titelstrijd, nu nog 22 dagen. Vandaag: Pierre Frijters (63), de pionier.