Gaat de binnenstad van Roosendaal de goede kant op?

Verdachte schieten Desmijn­dijk eerder betrokken bij vuurwapengeweld

6:00 ROOSENDAAL - Een van de twee verdachten van de schietpartij op 29 december op de Desmijndijk in Roosendaal, Younes B. (24), is al vaker betrokken geweest bij vuurwapengeweld in dezelfde wijk, een keer als slachtoffer en een keer als verdachte.