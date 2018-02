Gaan we 'slidderen' op Sprundels ijs?

Het Kloosterplein in Sprundel moet een van de eerste plekjes worden in West-Brabant waar op natuurijs geschaatst kan worden. Nu is het zeker de bedoeling dat de natuur - of beter: de vorst - zijn werk doet, maar zonder hulp lukt het niet. In de nacht van zaterdag op zondag zijn de verwachtingen dermate gunstig dat het Sprundels Schetsbaontje vorm moet krijgen.

Een tiental vrijwilligers van de Sprundelse Verenigingsraad gaat in de nachtelijke uren aan de slag om op het plein een hoek van tien bij twintig meter laagje voor laagje van ijs te voorzien. Dat gebeurt met de brandslang. ,,We gaan vernevelen'', legt Jac van Trijp van de Verenigingsraad uit. ,,Dan heb je minder lang nodig voordat je ijs hebt dan wanneer je een laag water legt.''

Quote We weten nu hoe

het gaat als we de

brandslang pakken

Ten opzichte van de eerste keer zijn de ijsmakers van Sprundel al de nodige ervaring rijker. ,,Als we nu de brandslang pakken, weten we wat er gebeurt. Vorig jaar was de straal te dik en spoten we alles wat er al lag weg. Konden we de volgende morgen opnieuw beginnen'', blikt Van Trijp terug. Wel bleek dat de ondergrond (een deel van de parkeerplaats) zich goed leent om snel resultaat te boeken. Het baantje komt dus opnieuw in de hoek bij buurthuis De Trapkes en de basisschool.

Twee nachten

De vergunning van de gemeente is al binnen. Een kwestie van vooruitzien. ,,Normaal hebben we een centimeter ijs per nacht en ligt er na een week een centimeter of vier'', zegt Van Trijp. ,,Maar hier konden we na twee nachten al schaatsen.'' Met echt stevige vorst hoopt hij zelfs dat het ijs op zondagmiddag uitgeprobeerd kan worden. ,,Anders wordt het maandagmorgen, nog voor de school begint.''

Doelgroep

De jeugd is de voornaamste doelgroep. Want de ijspret die de initiatiefnemers voor ogen staat komt eerder neer op 'slidderen' dan schaatsen. ,,Ik denk dat het woord dialect is'', legt Van Trijp uit: een flinke aanloop nemen en met de schouder vooruit op schoenen over het ijs schuiven. ,,Echt winterplezier.''