Gaan Roosendaalse evenementen in 2021 door? ‘Zekerheid heb je niet’

Opnieuw brandt auto uit in Roosendaal­se wijk Langdonk: politie contro­leert toegangswe­gen

3 januari ROOSENDAAL - In de Roosendaalse wijk Langdonk is zaterdagavond opnieuw een auto in brand gevlogen. De politie controleerde verkeer op een toegangsweg, maar laat weten dat het nu ‘rustig’ is in de wijk.