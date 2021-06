Ga jij straks kijken naar de zonsverduistering? ‘Bijzonder: de maan neemt een hapje uit de zon’

Video Hollywood is gek op de relaxpyra­mi­de van Mieke uit Roosendaal: ‘Een sessie is als een soort powernap’

4 juni ROOSENDAAL - Cameron Diaz liep met haar cosmeticalijn over de rode loper bij de Grammy Awards en Lionel Richie was dolblij met haar als coach. Mieke Roovers (48) uit Roosendaal heeft een breed scala aan beroemdheden ontmoet in haar werk als therapeut in de Chinese geneeskunde. ,,We zijn het ontspannen verleerd.”