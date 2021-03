G-voetbal terug bij RSC Alliance: ‘We worden weer de club die we willen zijn’

Volgens Mark Braat gaat met het nieuwe team een lang gekoesterde wens in vervulling. ,,We hebben lang geleden - volgens mij zo'n 25 jaar - ook een G-voetbalteam gehad, zijn er zelfs een keer kampioen van Nederland mee geweest. Maar het is best intensief qua begeleiding. Je hebt een paar kartrekkers nodig”, zegt hij. ,,Het nieuwe bestuur wil heel graag weer maatschappelijk betrokken zijn. Zo worden we weer de club die we vroeger waren, die we willen zijn.”