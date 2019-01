G-renner Davy Mertens: ‘Lekker veel draaien en keren in Rucphen’

OUDENBOSCH/RUCPHEN - Davy Mertens is helemaal klaar voor het NK Veldrijden dat zaterdag in Rucphen wordt verreden: in aerodynamisch wieler-outfit en met een brede lach zwaait hij de deur open van zijn huis in Oudenbosch. ,,Ik wil zo meteen nog even een uurtje gaan fietsen. Beetje losrijden, met een licht verzet, gewoon op de weg. Donderdag heb ik de laatste mountainbiketraining gedaan.”

Ongemerkt is het interview in aanloop naar het NK al begonnen, want Davy is behoorlijk fanatiek als het om fietsen gaat en doet zijn verhaal maar al te graag. Hij doet mee in de G-categorie die een potentieel van zo'n dertig renners in Nederland kent en heeft behoorlijke verwachtingen. ,,Een podiumplek moet er in zitten, tenzij ik val of zo.”

Concurrent

Zijn grootste concurrent is Jonathan Duinkerken met wie hij al diverse keren meedeed aan het WK en de Global Games, bijvoorbeeld in Frankrijk, Tsjechië en zelfs Equador. ,,Maar dan rijden we samen, voor Nederland, en moeten we elkaar helpen.”

Vijf titels

Op persoonlijke kracht haalde Davy vijf Nederlandse titels: twee bij het wegwielrennen en drie keer bij het tijdrijden. De Oudenbossche stratenmaker hoort dus bij de top van Nederland! Hij is intussen 31 jaar, maar groeit nog steeds. ,,Sinds ik met mijn persoonlijke begeleider Tjeerd Mijsen ben gaan trainen bij Wielervereniging Breda, gaat het nog steeds vooruit. Mijn doel is om een keer wereldkampioen te worden. Daar doe en laat ik heel veel voor. Ik train elke dag, drink geen alcohol, rook natuurlijk niet en rijd als het enigszins kan elk weekend een wedstrijd.”

Quote Mijn doel is om wereldkam­pi­oen te worden. Daar doe en laat ik veel voor Davy Mertens, Wielrenner en stratenmaker

Of dat na mei allemaal nog haalbaar is, dat is wel een beetje de vraag, want dan bevalt zijn vrouw Melissa van hun eerste kindje. ,,Ja, ik heb het goed voor elkaar", glundert hij. ,,Hoe het daarna verder gaat met fietsen zullen we zien. Melissa zit in de zorg en moet vaak in het weekend werken.”

Modderig

Davy verheugt zich enorm op de start vandaag om 12 uur. ,,Lekker afzien in de regen, helemaal onder de modder, ja, dat vind ik leuk, al is rijden op de weg meer mijn ding. Het is een prachtig parcours in Rucphen, met veel draaien en keren en taluudjes waar je omhoog moet.”