Fysiotherapeuten klagen over tarieven verzekeraars: ‘Ze zijn niet kostendekkend’

Hoe oud is Wouw? Gesloopte Chinees legt 12de-eeuw­se historie bloot

WOUW – ,,Binnenkort vieren we het duizendjarig bestaan van Wouw”, jubelt vrijwilliger René Hermans. Dat is misschien iets té optimistisch, maar er is wel nieuw bewijs dat het dorp mogelijk meer dan honderd jaar ouder is dan gedacht.

22 oktober