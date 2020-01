Fusie tussen Halsteren en RBC? Dat is het einde van ware clubliefde

Voor 2000 euro boer worden? Het kan bij de Herenboe­ren op 't Lies

10:00 BOSSCHENHOOFD - Het lijkt de omgekeerde wereld: boeren die stoppen, burgers die boer worden. Het begon in Boxtel en inmiddels schuift het fenomeen ‘herenboeren’ steeds verder in westelijke richting. Bij Breda is twintig hectare grond gepacht waar binnenkort voor het eerst gezaaid gaat worden en later ook runderen uitgezet.