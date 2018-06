Fri-Jado verhuist van Etten-Leur naar nieuw onderkomen in Roosendaal

Een woordvoerster bevestigt dat alle activiteiten begin 2019 worden overgeheveld naar Roosendaal. ,,We hebben bewust gekozen voor een nieuw pand. We zijn nu gevestigd in een wat ouder gebouw, dat betekent automatisch dat er ook flink wat onderhoud om de hoek komt kijken. In ons nieuwe onderkomen kunnen we volgens de laatste technieken ons werk uitvoeren. Voor ons belangrijke redenen om toch naar nieuwbouw te kijken", aldus de woordvoerster.

Tomado

Fri-Jado is sinds 1986 gevestigd aan de Oude Kerkstraat. Dit pand is een van de oudste gebouwen van bedrijventerrein Vosdonk. Veel Etten-Leurenaren associëren de fabriek ook met de Tomado-fabriek. Deze producent van huishoudelijke producten zoals de befaamde wasrekjes, sloot begin jaren tachtig de deuren in Etten-Leur.

Fri-Jado werd in 1937 in Breda opgericht door J.J.M. Raaijmakers. Het bedrijf vestigde zich toen aan de Nieuwe Ginnekenstraat in Breda en hield zich bezig met de levering en montage van koeltechnische installaties voor de middenstandswinkels. Fri-Jado verhuist in de jaren zestig naar Prinsenbeek om vervolgens in 1986 in de gebouwen van de voormalige Tomado in Etten-Leur neer te strijken.