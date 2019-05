Freek over zijn hockeymaat: ‘Bij een relatie met Tommie, krijg je mij erbij’

Freek: ,,Toen ik 18 was, ben ik in Roosendaal in het A1-hockeyteam gekomen en een jaar later bij Heren 1.”

Tommie: ,,We vormden een match made in heaven. Het was als liefde op het eerste gezicht.”

Freek: ,,We hebben hetzelfde gevoel voor humor, houden allebei van een lolletje. We hebben zelfs een jaartje samengewoond.”

Tommie: ,,Ik zou met Frits - zo noemen we Freek - drie weken op een eiland kunnen zitten, zolang we wat bier hebben. Ik irriteer me nooit aan hem. Wij zijn niet van die aanstellers. Heb jij nog iets?”

Freek: ,,Dat klopt. Jij gebruikt altijd iets mooiere woorden dan ik.”