Frédérique Assink zette haar huis en haar gezin open voor andere kinderen

Waarom? Assink: ,,Ik heb zelf twee gezonde kinderen, maar ik heb altijd het gevoel gehad dat er ruimte was voor meer. Ik had de ruimte en de energie.’’ Via Europa Kinderhulp bood Assink verschillende keren een kind een liefdevol, tweede thuis. In het begin steeds maar een uurtje, maar dat werd steeds langer. Tot hele weekenden en zelfs langer. Wat ze deden? Van alles. Van soms iets kleins als een ijsje halen tot op vakantie. Assink: ,,Deze kinderen werden ook echt een onderdeel van ons gezin. Dit werk heeft ons zoveel gebracht.’’



De meest blijvende indruk heeft Pascal gemaakt, een knul die van zijn 7e tot zijn 18e bij Assink woonde. Zijn foto staat nog steeds prominent in de slaapkamer. ,,Pascal woonde in een jeugdinrichting, kreeg nooit bezoek. Bij ons werd hij echt onderdeel van ons gezin. Onze kinderen gingen er ook goed mee om, zagen hem echt als een broertje.’’



Dat contact is er nu niet meer. Pascal is inmiddels een volwassen man met een eigen leven. Het afscheid deed pijn, maar, zegt Assink: ,,We wisten dat dit tijdelijk was. Maar we hebben er nog steeds zulke fijne herinneringen aan.’’