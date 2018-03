Fransmannen met tienduizenden euro's opgepakt na bijna-ongeluk in Roosendaal

VIDEO Zwarte wolken boven Oudenbosch door grote brand in loods

5 maart OUDENBOSCH - Dikke zwarte rook trok maandagmiddag veel aandacht in de wijde omtrek van Oudenbosch. Het vuur in een loods aan de Industrieweg zelf was betrekkelijk snel onder controle nadat de brandweer een hoogwerker in stelling had gebracht. De uitslaande brand was tot in Roosendaal en Etten-Leur te zien en te ruiken.