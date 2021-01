Fransman vermoeid van kraken slapend in andermans auto gevonden

Gaan Roosendaal­se evenemen­ten in 2021 door? ‘Zekerheid heb je niet’

8 januari ROOSENDAAL - En dan is het eindelijk 2021. Nieuw jaar, nieuwe kansen. In het vervloekte 2020 pakte corona alles wat het leven leuk maakt van ons af. Festivals, vakantie, evenementen, sport en feesten. Nu is ons licht aan het einde van de tunnel beloofd. Zeker nu de vaccineermachine langzaam op stoom komt. We leven toe naar het moment waarop we weer met zijn allen mogen zijn.