Fransman met zwangere vrouw thuis weet niets van big shopper met 11,5 kilo wiet in de achterbak

Stel u bestiert een matig lopend garagebedrijfje in Frankrijk. Een vriend tipt u om even in Nederland een kijkje te gaan nemen bij een te koop staande BMW. Eenmaal aangekomen op een parkeerplaats in Roosendaal ziet u de betreffende auto staan en de verkoper vraagt of iemand even de auto mee kan nemen naar Bergen op Zoom. Naar een parkeerplaats nabij de Gamma. Zou u hier dan iets achter zoeken?