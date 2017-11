Frans Bauer gaat curlen met de sterren

Is mest ook afval? Vijf vragen over hoe Roosendaalse wethouder zichzelf schaakmat zette

16:25 ROOSENDAAL - In de coulissen van de Roosendaalse politiek duurt de strijd voort tegen de afgegeven vergunning voor de bouw van een biomineralenfabriek. Burgemeester en wethouders zijn met oppositiepartijen in de gemeenteraad in een schaakspel verwikkeld. Vijf vragen over hoe wethouder Toine Theunis zichzelf schaakmat lijkt te hebben gezet in een discussie of mest ook afval is.