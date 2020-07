Fout in Roosendaals lab: vier West-Brabanders krijgen verkeerde uitslag coronatest

Hun testuitslagen zijn per ongeluk met elkaar verwisseld. Twee West-Brabanders kregen een positieve uitslag terwijl ze niet besmet waren, en bij de andere twee was het precies andersom. Ze zijn op de hoogte gebracht door de GGD's van West-Brabant en Zeeland.

,,We vinden het natuurlijk heel vervelend dat het deze mensen treft", zegt woordvoerder Linda Vlamings van GGD West-Brabant. ,,We hebben hen meteen op de hoogte gebracht en zijn hun gangen nagegaan. Voor zover we kunnen overzien, heeft de fout niet geleid tot meer besmettingen.”

Fout ontdekt door medewerker

De verwisseling is ergens tussen 19 juni en 24 juli gebeurd in de Roosendaalse vestiging van het medisch laboratorium Microvida. Een apparaat dat pas sinds kort werd gebruikt voor Covid-19 diagnostiek leverde deels verkeerde gegevens. De fout werd ontdekt door een medewerker.

,,Drie verwisselingen, dus zes verkeerde uitslagen, dat zijn er zes te veel", zegt directeur Bram Diederen van Microvida, dat met vestigingen in Zeeland en Noord-Brabant sinds 1 juni 28.000 Covid-19-tests heeft gedaan. ,,Dit is je ergste nachtmerrie als je microbioloog bent. Geen goede reclame voor ons.”

Gelukkig, zegt hij, is de fout vrij snel geconstateerd. ,,We gebruiken dit apparaat niet meer voor Covid-19 diagnostiek, maar het blijft vervelend.”

De dieper liggende oorzaak van de fout is volgens Diederen de enorme toename van het aantal testen in de afgelopen maanden, met als gevolg een tekort aan materialen. ,,Daardoor zijn we ook dit apparaat gaan gebruiken, maar daar was een andere methode voor nodig en die zorgde voor een afwijking.”

Drie nieuwe apparaten besteld

,,Wij proberen die het hoofd te bieden en kunnen het nu nog aan, maar het valt niet mee. We hebben drie nieuwe apparaten besteld. Die komen pas in oktober, want de hele wereld wil natuurlijk die dingen hebben.”

‘Je trekt niet zomaar een blik laboranten open’

De testdrukte brengt ook een ‘gigantische toename’ van het aantal overuren en vakantieuren bij de huidige medewerkers met zich mee, constateert de directeur. ,,We móeten nieuwe mensen aannemen, want ik verwacht niet dat dit binnen een half jaar over gaat. Maar je trekt niet zomaar een blik laboranten open. Bovendien kost het een paar maanden om ze in te werken.”

'Gelukkig staan we er niet alleen voor’

En dan zou de zomer nog een rustige periode moeten zijn, verzucht hij. ,,Verwacht wordt dat het aantal besmettingen in de herfst zal verdubbelen. Gelukkig staan we er niet alleen voor. We doen dit samen met RIVM en Erasmus Universiteit en zijn aan het onderzoeken of we meer samples tegelijkertijd kunnen testen. Dan kun je je capaciteit met factor vier of vijf verhogen. Dat schiet op."