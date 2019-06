Fotografiewedstrijd met Roosendaalse monumenten

Haringpar­ty Rotary Club brengt 9500 euro op

13 juni BOSSCHENHOOFD/RUCPHEN - Koud zijn de eerste haringen aan wal of overal in het land is het haringparty-tijd. Bij restaurant Le Jardin in Rucphen had de Rotaryclub Halderberge-Seppe binnen onafzienbare tijd vierhonderd kaartjes aan de man/vrouw gebracht. Zij kwamen samen in de tijden van restaurateur Ad Lips, die behalve de verse maatjes ook garnalen, saté en beenham serveerde.