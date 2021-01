Fotograaf Isa de Jong zoekt vijftig Roosendaalse helden

Eind februari richt zij in De Kring een expositie in van deze vijftig Roosendaalse helden. Ze heeft er al 48 in haar portfolio.

De Heldenketting is een project van Het Zuidelijk Toneel. In een tijd dat alle theaterproducties zijn opgeschort, gaat Het Zuidelijk Toneel (HZT) in zes Brabantse steden op zoek naar vijftig plaatselijke helden. ,,Een held is iemand die eigenhandig een stad mooier of beter maakt", definieert Amber Dijs. de uitvoerend producent van het project. .

,,Ik denk, dat ze door mijn expositie in het Tongerlohuys bij mij terecht zijn gekomen", is de inschatting van Isa de Jong. Net als de andere kunstenaars kreeg zij de eerste tien helden door HZT aangereikt. Zoals de Vliegensvlugge Vakkenvuller, de Veelvoudig Vrijwilliger, de Groene Grootheid en de Koppige Kunstenaar. Het is de bedoeling dat elke de held de kunstenaar verwijst naar de volgende held. Tot er vijftig zijn.

Herkenbare plekken

Isa de Jong trekt steeds vanuit Rotterdam naar Roosendaal om letterlijk en figuurlijk een portret van de mensen te maken. De foto neemt ze op plaatsen die met de held te maken hebben. ,,Op herkenbare plekken, want dat is voor Roosendaal het leukst.” De Jong zit op 48 portretten. De opzet was om op 1 januari vijftig helden in te leveren bij Amber Dijs, maar ook hier trapte corona op de rem.

,,Mensen vinden zichzelf geen held. En ze vinden het ook moeilijk om zelf weer een held aan te wijzen", zegt Isa de Jong. Zij scoorde toen ze 20 was hoge ogen met haar twintig portretten van jonge vrouwen van 20 jaar oud. Mogelijk wordt De Heldenkring afgesloten met een grote gezamenlijke expositie van alle werken.