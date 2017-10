Fotograaf Ahmet Polat portretteert de beproeving van het leven na kanker

ROOSENDAAL/AMSTERDAM - Fotograaf Ahmet Polat uit Roosendaal portretteerde voor KWF mensen die zijn genezen van kanker, maar desondanks nog klachten als vermoeidheid en somberheid hebben. 'Deze ziekte is niet zomaar over.'

Volledig scherm Henriette wordt gekust door haar twee dochters, voor en na haar ziekte. Bron foto links: privécollectie. Bron foto rechts: Ahmet Polat. © kwf

Op de foto staat een breedlachende Henriëtte. Ze wordt gekust door haar twee dochters. Op een tweede foto hetzelfde vrolijke tafereel. Alleen zit er voor Henriëtte (56) een wereld van verschil tussen de eerste en de tweede afbeelding. Op de eerste foto, gemaakt in 2015, was ze nog niet ziek. Kort erna kreeg ze nierkanker. Ze is inmiddels genezen verklaard. De tweede foto, dit jaar gemaakt, laat Henriëtte zien na haar ziekte.

Niks aan de hand

,,Je ziet geen enorme verschillen, maar toch zag Henriëtte dat er bij de eerste foto nog niks aan de hand was. Misschien is dat ook de boodschap van deze campagne. Je denkt dat de patiënt weer beter is want 'het is nu toch over?' en 'je ziet er toch weer prima uit?' Maar in veel gevallen zijn er nog klachten waar je als omgeving rekening mee kunt houden."

Aan het woord is Ahmet Polat. De in West-Brabant geboren en getogen fotograaf en filmmaker (39) maakte in opdracht van KWF Kankerbestrijding het portret van Henriëtte en van nog twee personen die zijn genezen van kanker. ,,Het zijn portretten voor en na kanker. We hebben bewust dezelfde compositie gemaakt als bij de eerste foto." Naast de foto's zijn er ook mini-documentaires gemaakt over de gevolgen van hun ziekte. Deze docu's zijn gemaakt door regisseur Victor Vroegindewei.

Onzeker

Polat legde niet alleen Henriëtte uit Aalsmeer vast, maar ook Annemee en Martijn. Bij Martijn (45) uit Den Haag werd in 2014 endeldarmkanker geconstateerd. De behandeling, operatie en herstel zorgden bij Martijn voor angst en onzekerheid over zijn relatie met Kim. ,,Je denkt dat de beproeving voor je partner tijdens de ziekte het grootste is, maar uiteindelijk wordt het pas echt penibel als je je gewone leven weer probeert op te pakken", zegt Martijn in de KWF-campagne. Samen met zijn Kim staat ook Martijn lachend op de foto.

Volledig scherm Ahmet Polat © ANP De 37-jarige Annemee uit Terschelling poseerde eveneens voor de lens van Polat. Ze leeft sinds haar 27e met baarmoederhalskanker. ,,Het ergste vond ik dat je het vertrouwen in je eigen lichaam kwijt bent. En dat je je eigenlijk ook een beetje schaamt, omdat je denkt dat je iets niet goed hebt gedaan. Het woord 'kanker' is zó beladen, ik kan er nog maar sinds kort over praten." Polat legde Annemee vast tijdens een strandrit op haar paard. Als je de foto ziet, straalt ze onbevangenheid uit, maar schijn bedriegt. Annemee is tegenwoordig heel snel moe en heeft nog maar 40 procent van de energie de ze vroeger had. Ze moest haar leefstijl aanpassen en verhuisde onder meer naar een rustige omgeving om niet te veel prikkels te krijgen. Henriette had baat bij een training mindfulness en bij de psycho-sociale hulp van het Ingeborg Douwes Centrum uit Amsterdam.

Klachten

Met de verhalen van Henriëtte, Martijn en Annemee legt KWF de nadruk op de periode na de behandeling. Uit onderzoek blijkt dat 86 procent van de mensen die wordt of is behandeld voor kanker, klachten ervaart. Zelfs jaren na de behandeling en misschien wel voor altijd. Emoties als angst, onzekerheid en somberheid, vermoeidheid en impact op de relaties komen het meest voor.



,,De oprechte verhalen van deze drie mensen hebben velen geraakt. Niet te geloven hoeveel reacties ik heb ontvangen op dit project. Sinds het begin van deze campagne stromen de verhalen binnen en word ik dagelijks aangesproken op dit onderwerp. Bijzonder en heftig om mee te maken. Het zegt iets over wat mensen ervaren nadat ze kanker hebben gehad. De verhalen en foto's van Henriëtte, Annemee en Martijn zijn herkenbaar, ze raken een snaar", aldus de in Roosendaal geboren en in Fijnaart getogen Polat (39).

Vervolg

De fotograaf is nu met KWF in gesprek over een mogelijk vervolgproject. Naast zijn werk voor deze stichting, maakt Polat momenteel samen met Lucas De Man en Rashif El Kaoui de theatervoorstelling De Man is Lam. Deze zoektocht naar de identiteit van de moderne man is woensdag 25 oktober te zien in schouwburg De Kring in Roosendaal.

Volledig scherm Annemee op haar geliefde paard, ook voor en na haar ziekte. Bron foto links: privécollectie. Bron foto rechts: Ahmet Polat. © kwf