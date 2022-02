Foto Petra Huijsmans uit Stampersgat de op één na beste sportfoto van 2021

Via verkeers­huf­ters wil Roosendaal zwaardere criminali­teit aanpakken: ‘Teken van ondermij­ning’

ROOSENDAAL - Niet de huis-, tuin- en keukenhardrijder uit eigen stad is het voornaamste doelwit van scherpere controles op asociaal verkeersgedrag in Roosendaal, maar (jonge) mensen van buitenaf die op vaste tijden door bepaalde buurten racen. Dat zegt burgemeester Han van Midden. ,,Laten we man en paard noemen: dat zijn drugsrunners.”

9 februari