Foto-demo door fotograaf Ben Steffen ’hoe maak je een foto beter’

Steffen gebruikt niet alleen moderne digitale technieken maar maakte daarvoor al fotomontages met negatieven in de donkere kamer. ,,De sloop van de Antoniuskerk in Roosendaal heb ik zo grafisch in beeld gebracht uit verschillende foto's in de doka. Ik herinner me dat de eerste keer gemakkelijk in een uurtje klaar was. Toen ik het later nog een keer probeerde was ik een hele dag bezig. Tegenwoordig op de computer is dat echt minutenwerk.”