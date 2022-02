Forum voor Democratie heeft negen kandidaat-raadsleden voor Roosendaal, maar wie zijn het?

Valse start proces Sesam­straat­kar­tel: twee verdachten ziek thuis met corona

ZWOLLE/SINT WILLEBRORD - Corona is voorlopig de grote spelbreker in het proces tegen drie hoofdverdachten uit het zogenoemde Sesamstraatkartel. Twee van de drie mannen, onder wie Anders van den B. (49) uit Sint Willebrord, hebben zich dinsdag ziek gemeld op de eerste zittingsdag van de rechtbank in Zwolle.

2 februari