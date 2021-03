Forse verschillen tussen toegestane permanente bewoning en werkelijkheid op De Witte Plas

oproep Moet u nu ook langer wachten op uw prik met het Astra Zeneca-vac­cin? Laat het ons weten

15 maart Minister De Jonge heeft de vaccinatieprocedure met Astra Zeneca-vaccins stopgezet voor de komende twee weken. Afspraken die in die weken stonden gepland, bijna 300.000 in totaal, worden afgezegd. Is ook uw afspraak afgezegd? Stuur ons dan een e-mail met uw verhaal.