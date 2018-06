Forse toename aantal klachten over arbeidsmigranten in Roosendaal

Overtredingen

De handhavers van de gemeente controleerden 129 adressen waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest. In 67 procent van de gevallen constateerde handhaving een overtreding. Michael Yap (PvdA) stelde deze week tijdens een commissievergadering vragen over de toename van het aantal overtredingen en klachten. ,,Wij vragen ons af of de capaciteit van het ambtenarenkorps nog wel voldoende is om dit probleem aan te pakken. Is het mogelijk extra controles uit te voeren?"

Stationsbuurt

Volgens de burgemeester worden er momenteel goede gesprekken gevoerd over de aanpak van de problemen in de Stationsbuurt. ,,Dan hebben we het niet alleen over een repressieve aanpak, want dan plak je slechts een pleister op de wonde. Nee, we kijken verder en zijn bijvoorbeeld bezig met herbestemmen van panden om te voorkomen dat ze een verkeerde bestemming krijgen. Het gaat erom dat het leefgenot van de inwoners terugkeert."

Gastelseweg

Als het gaat om het oplossen van problemen rondom de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg is Niederer een stuk pessimistischer. ,,Die Gastelseweg is een verhaal op zich. Het is altijd hetzelfde clubje mensen dat melding maakt van overlast. Inmiddels zijn er bij mij wel duizenden klachten over de supermarkt binnengekomen en ik word er niet warm of koud van. De bewoners denken dat de kracht in de herhaling ligt. Dat is niet zo, het lijdt juist aan inflatie. De mindset is inmiddels dat iedereen die de winkel bezoekt een foutparkeerder of wildplasser is en dus overlast veroorzaakt. Het is een soort vicieuze cirkel die niet makkelijk is te doorbreken. Natuurlijk zijn we in gesprek met alle betrokken partijen en onze handhavers gaan er regelmatig langs, maar het probleem is echt niet zomaar opgelost. Bewoners willen echt dat die winkel sluit, maar we kunnen dat niet verbieden."