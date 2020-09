Fors minder huwelijken in West-Brabant: bekijk hier het aantal in jouw gemeente

POLL Met duurzaam­heid alleen kan Alwel huurders niet verleiden

10 september ROOSENDAAL/ETTEN-LEUR Elk Nederlands huis moet in 2050 draaien op duurzame energie: zonder aardgas en zonder ‘vuile’ elektriciteit. Maar niet elke bewoner loopt over van enthousiasme voor die veranderingen. Corporatie Alwel over struikelblokken en over de kunst van het verleiden, die zo’n belangrijke rol speelt in deze energierevolutie.