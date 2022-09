Formule 1: eerst Zandvoort dan Roosendaal

Grote problemen bij bezorging BN DeStem

Door technische problemen in de drukkerijen is het vannacht niet gelukt om BN DeStem op tijd en volledig gedrukt te krijgen. Het is de vraag of het mogelijk is om de krant vandaag bij alle abonnees in de bus te krijgen, zegt uitgever DPG Media. Er verschijnt vandaag van BN DeStem ook slechts één editie: Breda.

27 augustus