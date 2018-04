Foodtruckfestival Appeltje Eitje in Roosendaal groter dan vorig jaar

ROOSENDAAL - Het foodtruckfestival Appeltje Eitje is dit jaar een stuk groter dan vorig jaar. Met 20 foodtrucks en een dag extra breidt het festival uit op 4, 5 en 6 mei in het Vrouwenhofpark in Roosendaal.

Organisator Koen Vaas vertelt dat er dit jaar ook meer keuze en kwaliteit is. ,, Na het succes van vorig jaar met 15 foodtrucks, hadden we veel meer aanmeldingen voor trucks. We konden dus meer selecteren en een grotere afwisseling in de trucks maken."

Nieuw dit jaar is een biertruck, met vijf speciaal bieren. ,,Aan de reacties van vorig jaar merkten we dat daar veel vraag naar was. De speciaal bieren zijn heel populair op het moment. "

Dodenherdenking

Op vrijdag 4 mei is rond de dodenherdenking om acht uur een speciaal programma van een half uur. ,,Natuurlijk is het om 8 uur ook 2 minuten stil bij ons. We hebben een trompettist en Roosendaals koor, die het Wilhelmus zingen na de twee minuten stilte. Voor onze jonge doelgroep hebben we speciale visitekaartjes gemaakt, waarop we uitleggen wat en waarom we stilstaan bij de herdenking," legt Vaas uit.

Vaas zegt dat het festival op één lijn zit met de gemeente. ,,Het is goed dat we er op deze manier aandacht aanbesteden en elkaar juist versterken. "

Ook op 5 mei is er nog een ander evenement in Roosendaal, het Bevrijdingsfestival in het centrum. Volgens Vaas is daar goed overleg mee geweest om elkaar te helpen. ,,Niet dubbel op maar juist Roosendaal nog beter op de kaart zetten. We hopen echt dat Roosendalers nog wat trotser worden op hun stad met deze evenmenten."