Foodfestival Roosendaal Smult definitief van de baan

Het foodfestival Roosendaal Smult gaat op 22, 23 en 24 september definitief niet door in het Emile van Loonpark in Roosendaal. De organisatie Events Factory was te laat met de vergunningaanvraag bij de gemeente Roosendaal. ,,We hebben acht weken de tijd voor de behandeling. Dan moet de aanvraag wel voor die tijd bij ons liggen. Zo maakt hij het ons niet makkelijk'', zegt een woordvoerder van de gemeente.

Pieter Geest van de organisatie is woest. Toen hij vrijdag nog geen duidelijkheid had, trok hij zijn conclusie. ,,Ik ga de gok niet nemen door kosten te maken terwijl ik niet zeker ben van een vergunning. In mei deed ik dat wel, dat heeft me flink wat geld gekost. Ik wilde Roosendaals Smult toen op het Kadeplein houden, maar mijn vergunning werd geweigerd omdat de behandelingstermijn schijnbaar te kort was.''

Aanvraag

Volgens de gemeentewoordvoerder is Geest hardleers. ,,De aanvraag was zo laat dat de acht weken van behandeling nog lang niet voorbij zijn. Hij is gewoon opnieuw te laat. Daarmee heeft hij een risico genomen.'' Geest schermt met een toezegging van een ambtenaar dat de volledige behandelperiode van acht weken niet nodig is.

Hij zegt dat zijn idee om een tour op te zetten onder de naam Nederland Smult op een mislukking uitdraait. Naast het dubbele fiasco in Roosendaal, liep hij in Helmond ook tegen een vergunningsprocedure en de bijbehorende domper aan. In Tilburg werd het foodfestijn ook van de kalender geschrapt. ,,In Breda sloeg ik de plank mis met een verkeerde locatie. Het doet mij behoorlijk verdriet.'' In Breda moest de organisator de derde dag schrappen wegens een gebrek aan bezoekers.

Werkwijze

Behalve over de misgelopen vergunning is Geest boos over de werkwijze van de gemeente Roosendaal. ,,Meerdere keren heb ik gebeld met de vraag om mij duidelijkheid te geven. Steeds werd ik niet teruggebeld. Niet door de ambtenaren en niet door de wethouder. Ik snap niet dat Roosendaal zo met mensen omgaat.''