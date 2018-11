Fonkelnieuw buurthuis Bij Bosshardt in Langdonk: ‘Ik denk wel dat ik hier veel ga komen’

Deur open

En dat is precies wat het Leger des Heils met Bij Bosshardt wil bereiken. Projectleider Marco Oudshoorn: ,,Een huiskamer van én voor de buurt.‘’ Helemaal in de geest van majoor Bosshardt (1913 - 2007), hét gezicht van het Leger. Oudshoorn: ,,Bij Bosshardt is echt volgens haar filosofie: deur openzetten en in gesprek gaan. Verbinding maken. Zij was daar een kei in.‘’ Scheringa knikt. Hij ontmoette Bosshardt ooit in Duitsland, toen ie nog in het ‘echte’ leger zat. ,,Nog nooit zo’n geweldige vrouw meegemaakt. Op mijn eigen vrouw na, dan.‘’

Laatste wens

Het was een van Bosshardts laatste wensen: in heel Nederland buurthuizen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Inmiddels zijn er in heel Nederland zo'n veertig. In West-Brabant en Zeeland is het echter nog niet dik bezaaid. Alleen in Bergen op Zoom heeft er sinds twee jaar één. Daar was aanvankelijk wat koudwatervrees, omwonenden waren bang dat Bij Bosshardt ook verslaafden opgevangen zouden worden. Het Leger des Heils schrok zich een hoedje en zette een promotiecampagne op. Oudshoorn: ,,Sindsdien is het gevoel daar 180 graden gedraaid.‘’ Iedere week komen er daar tientallen bezoekers over de vloer.