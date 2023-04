FNV Metaal gaat met leden bij ASK Romein in gesprek na ontslag 322 werknemers: ‘Het is een behoorlijke schok’

Auto over de kop op snelweg bij Rucphen: man (51) uit Roosendaal vermoede­lijk onder invloed drugs

RUCPHEN/ROOSENDAAL - Een klein wonder op de A58 bij Rucphen. Een auto sloeg over de kop bij een ongeluk op de snelweg, rond 01.50 uur in de nacht van woensdag op donderdag. De bestuurder raakte echter niet gewond.