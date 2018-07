Flower Power bloeit volop in Rucphen

De NatuurWerkgroep weet het al zeker: het Flower Powerproject is een succes. Secretaris Cees Terpstra zet de feiten op een rij na het tweede jaar van het Rucphense natuurproject. Die tonen onder meer aan dat er nu op de achttien speciale bloemen- en kruidenakkers 30.000 bloemen zijn geteld, tegen 22.500 het jaar daarvoor. ,,We weten voor ons zelf al dat we doorgaan’’, verzekert Terpstra die begin augustus rapporteert aan de provincie, de subsidieverlener. ,,Het is leuk en heeft effect.’’

Volledig scherm Project Flower Power in Rucphen om biodiversiteit te vergroten © Natuurwerkgroep Rucphen

Het bevorderen van de bio-diversiteit, zoals dat mooi heet, richt zich primair op twaalf bloemensoorten die in Brabant vrijwel verdwenen waren. Maar ook 'mooie bloemetjes' als de korenbloem en de klaproos gedijen er bij. De akkers liggen in de Rucphense bossen en omvatten opgeteld 8,7 hectare. ,,Volgend jaar komen er twee stukken grond van de gemeente en twee van particulieren bij’’, onthult secretaris Terpstra.

Op het moment heeft de NatuurWerkgroep al twee flinke percelen van Brabants Water, zes van Defensie, één van Natuurmonumenten en zes lapjes van particulieren ter beschikking. ,,En we zijn nog in gesprek met het landgoed Schijf.’’

Ondersteuning

Voor Flower Power beschikt de NatuurWerkgroep over ondersteuning van Natuurbalans en het Louis Bolk Instituut, een onderzoeks- en adviesorganisatie uit Bunnik. Die hielpen bij het opzetten van het programma en begeleiden het ook. ,,Peter van Beek van Natuurbalans weet precies waar hij de beste zaadjes vandaan moet halen en hij coördineert ook het tellen.’'

Naar beide organisaties gaat de hoofdmoot van de 120.000 euro subsidie, die Den Bosch voor drie jaar uittrok. De NatuurWerkgroep steekt er nog eens 12.000 euro in, bijeengebracht onder meer via crowdfunding en klusjes. Naast de vele uren van de vrijwilligers die er in zitten.

Volledig scherm Ook bij camping De Posthoorn heeft de Natuurwerkgroep Rucphen een kruidenakker. © foto Cees Terpstra

,,Vorig jaar zijn we, de manuren opgeteld, 150 dagen bezig geweest. Daar zaten ook vijftig stagedagen bij van HAS-studenten.’’ Ook dit jaar waren er studenten van de Bredase hbo-opleiding. Maar nu was hun inzet vijftien dagen plus nog eens zeventig van de vrijwilligers. ,,Dat komt door de ervaring die je in het tweede jaar hebt’’, zegt Terpstra.

Opbouwen kennis