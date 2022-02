Flitsbezorgers landen in West-Brabant: ‘We zijn te gemakzuchtig, te beroerd om even naar de winkel te lopen’

26 kilo hennep en pillenma­chi­ne in woning Roosendaal gevonden, bewoner gearres­teerd

ROOSENDAAL - Een bewoner van de Memlincstraat in Roosendaal is woensdagmorgen gearresteerd nadat de politie in zijn woning 26 kilo hennep vond. Ook vonden agenten een pillenmachine in het huis. De vondst werd gedaan door een tip aan de politie.

