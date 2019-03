Flinke renovatie voor woonboulevard Oostplein in Roosendaal

Markland College gaat niet mee in krimp brugklas­sers voor nieuwe schooljaar

25 maart OUDENBOSCH - Waar middelbare scholen in de regio kampen met krimp, is het aantal brugklassers volgend schooljaar op het Markland College in Oudenbosch nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal aanmeldingen staat op 281. ,,Daarmee handhaven we het niveau van vorig jaar‘’, aldus een tevreden schooldirecteur Michiel Maas.