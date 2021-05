Flinke puinhoop op wegdek na frontale botsing op afrit A58 bij Rucphen

Boek over bommenwer­per is af, online lezing Ad van Uffelen op bevrij­dings­dag

30 april RUCPHEN - Van uitstel komt geen afstel. Ad van Uffelen had vorig jaar op de 75e bevrijdingsdag een lezing willen houden over de oorlogsgebeurtenissen in Rucphen. ,,Maar dat kan ook op de 76e bevrijdingsdag‘’, zegt de Rucphenaar, die zich verdiepte in een neergehaalde geallieerde bommenwerper op de zogeheten ‘Gele Baarg’ nabij de Posthoorn.