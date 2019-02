Flinke botsing in Roosendaal, weg bezaaid met brokstukken

Afscheid directrice Lian Franken Martinus­school in Rucphen: 'Afscheid net zo warm als het welkom’

21:56 RUCPHEN - Dansjes, een rap en een playbackfilmpje: de leerlingen van de Martinusschool in Rucphen pakten woensdagochtend flink uit op de bühne in gemeenschapshuis Agora in Rucphen. Ze voerden verschillende acts op tijdens het afscheid van directrice Lian Franken (63). ,,Alles had betrekking op mij. Ik voel me heel speciaal vandaag.”