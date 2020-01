Flinke aanwas nieuwe vrijwilligers redt Halve Marathon Roosendaal

Groningse Emily (15) mogelijk ontvoerd, betrokken auto gezien in omgeving Roosendaal

19:15 ROOSENDAAL - Een auto die betrokken is bij een mogelijke Groningse ontvoeringszaak is gezien in de omgeving Roosendaal. Volgens de politie is Emily Meijer (15) uit het Groningse Grootegast mogelijk tegen haar wil meegenomen.