Flater Roosendaal zet kruis door goederenspoorlijn van 3,7 miljoen

In het bestemmingsplan is de afspraak met de bedrijven De Rooij en PKF bekrachtigd. Deze liggen aan het spoor en willen er overdag gebruik van maken. Met het bedrijf Daza Opticare is echter de afspraak gemaakt dat tussen 8.00 en 17.00 uur geen beweging op het spoor mag zijn. Dat bedrijf houdt de gemeente aan deze ondertekende overeenkomst, die onderdeel was van de verkoop van een perceel voor dat spoor.

Daza Opticare is benaderd door de gemeente, om over de afspraak te praten. Mede-eigenaar Carlo Danen: ,,Wij hebben helemaal geen behoefte om het contract te ontbinden, want overdag kunnen wij zo vlak naast ons bedrijf geen dieseltrein gebruiken'', zegt Danen, wijzend op de spoorlijn die vijf meter van zijn pand ligt. ,,De gemeente kan een eenmalige schadevergoeding betalen om het contact open te breken, maar wat hebben wij daaraan? Onze mensen werken heel precies, zelfs met een microscoop. Trillingen zijn dan funest.''

Geen oplossing

Directeur Leo Welters van projectorganisatie Borchwerf II ziet zo direct geen oplossing voor de impasse. ,,We hebben gekeken of we het goederenvervoer op gang kunnen krijgen, want tot nu toe heeft er nog geen trein over gereden. Probleem is ook dat de lijn voor een spoorvervoerder niet rendabel is als er weinig wagons worden aangeboden. We willen daaraan werken, hebben gesproken met een transporteur en partijen die in volumes handelen. Het laatste gesprek was positief, maar verder praten heeft met deze dubbele afspraak geen zin. Als er geen oplossing komt, kan de spoorlijn beter worden volgestort met beton.''

Voor De Rooij en PKF is het niet rendabel om 's avonds en 's nachts het spoor te gebruiken.De buren Albert Bogers en Henk Horemans aan de Gastelseweg hopen dat er nooit een trein gaat rijden.

,,Bovenal hopen we dat het spoor weer verdwijnt. Zonde van het geld, maar nu hebben we heel veel last van de kuil waarin het spoor naast ons de weg kruis'', zeggen de twee.