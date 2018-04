FIOD vindt 825.000 euro in bankkluis, Roosendaler en Sint Willebrorder opgepakt

Verhaal Noortje uit Roosendaal heeft impact: site voor petitie plat na oproep bij Pauw

0:39 ROOSENDAAL - De Roosendaalse Noortje van Lith is een petitie gestart om een debat af te dwingen in de Tweede Kamer. Die lijkt populair, want nadat ze maandagavond haar verhaal deed in tv-programma Pauw op NPO1 lag de website er enige tijd uit. Het lijkt erop dat het benodigde aantal van 40.000 handtekeningen snel gehaald is.