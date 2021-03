FIOD onderzoekt accijnsfraude met bier en wijn vanuit depot in Rucphen

Van West-Brabantse bodem Op dit bedrijf in Wouwse Plantage relaxen de runderen in het stro

9 maart In deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood. Vandaag: de familie Mangelaars. Kees (59), Saskia (54), Timothy (27) en Charlotte (25) stapten over van melkvee naar mestvee.