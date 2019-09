Finale dorpskwis verhuist naar sporthal Veerhuis

Beschouwing Onderdak arbeidsmi­gran­ten blijft probleem in Rucphen

17:00 ST. WILLEBRORD - St. Willebrord zit met een probleem, héél Rucphen eigenlijk. Arbeidsmigranten die in de gemeente werken hebben nu eenmaal onderdak nodig. Dat is zowel een formele als morele verplichting. De oplossing die de Roosendaalse investeerder Vincent Omer Dasguney had bedacht, kwam voor de gemeenschap echter compleet uit de lucht vallen.