Filmtheater Fanfare Oudenbosch verwelkomde in zeventien jaar al 75.000 bezoekers

Zij ontving van wethouder Sharona Malfait een 6-rittenkaart, een bos bloemen en een dvd. Een verdiende winnaar, denkt programmeur Ad Uijtdewilligen. ,,Het is leuk als iemand wint die vaker komt. En Joske komt zeker om de week.”

Veel ervaring

Op 29 december 2005 vertoonde Fanfare de eerste film in de Vossenberg en precies zeventien jaar later is een belangrijke mijlpaal behaald: 75.000 bezoekers. Een aantal om trots op te zijn, vindt Uijtdewilligen. ,,We houden andere filmhuizen natuurlijk ook beetje in de gaten en zij zouden hiermee heel gelukkig zijn.”

Quote Ik vermoed dat de bezoekers­aan­tal­len verder aantrekken, want er zijn altijd mooie films om te vertonen Ad Uijtdewilligen

Afgelopen jaar had Fanfare 4483 gasten. Dat zijn cijfers vergelijkbaar met de jaren voor corona, vertelt Uijtdewilligen. Een opvallende prestatie, want traditionele bioscopen hebben het nu soms behoorlijk lastig. Maar volgens de programmeur heeft dit filmtheater minder concurrentie van streamingsdiensten en trekt ze een ander publiek. ,,Onze bezoekers kiezen voor de ambiance en de gastvrijheid die wij uitstralen en voor de bijzondere films”, zegt Uijtdewilligen. ,,Als mensen zeggen dat ze een paar dagen later nog aan de film dachten, hebben wij het goed gedaan.”

Hij kijkt met vertrouwen uit naar het komende jaar. ,,Ik ben heel optimistisch en vermoed dat de bezoekersaantallen verder aantrekken, want er zijn altijd mooie, nieuwe films om te vertonen. Bovendien hebben we net een vernieuwde projector met laser in gebruik genomen en daardoor is het beeld nu echt haarscherp.”