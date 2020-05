Filmtheater Fanfare had goed jaar en kijkt met vertrouwen vooruit naar heropening

OUDENBOSCH - Met bijna zesduizend bezoekers was het vorig jaar opnieuw drukker dan voorgaande jaren in filmtheater Fanfare. Het bestuur van de Oudenbossche bioscoop weet dat dit jaar geen records gebroken gaan worden. Toch ziet Ad Uijtdewilligen wel kansen om weldra weer films te vertonen.

In mei brengt Fanfare altijd verslag uit van het achterliggend jaar. De 5525 bezoekers in 2018 groeiden door naar 5974 vorig jaar. Uijtdewilligen: ,,We houden gelijke tred met de andere Nederlandse filmtheaters.‘’ In dertig jaar filmvoorstellingen trok Franfare ruim 65.000 toeschouwers.

Grootste publiekstrekker was vorig seizoen Downtown Abbey, waar zelfs stoelen moesten worden bijgezet. Dat is in maatregelen voor bioscopen in coronatijd niet toegestaan, maar Uijtdewilligen verwacht dat ook met dertig bezoekers in de opstartfase het de moeite loont om de draad weer op te pakken. De Utopiazaal heeft een vaste tribune met 176 zitplaatsen. ,,We praten volgende week met het Markland College, waarvan we de Utopiazaal gebruiken. Ook de filmdistributeurs zijn bij de doorstart betrokken al zullen we de financiën nooit de leidraad van onze beslissingen laten worden.‘’

Bohemian Rhapsody

Filmtheater Fanfare wordt gerund door ruim twintig vrijwilligers, die per toerbeurt bij de voorstellingen actief zijn. Naast 48 filmvoorstellingen op de vaste donderdagavond zoekt het theater ook samenwerking met al dan niet culturele instellingen. Zo was er samen met Cultuur Oudenbosch een thema-film rondom Vincent van Gogh. En het voorschotelen van Bohemian Rhapsody aan leden van de Zonnebloem was een schot in de roos. Op wereld alfabetiseringsdag was bibliotheek VANnU partner bij de vertoning van The Reader.

Soms is een regisseur of acteur bij de Oudenbossche filmvoorstelling aanwezig. Ondanks de langdurige stop hebben de organisatoren hun plannen voor de nabije toekomst al klaar liggen. Films vanwege het Beethovenjaar worden geprogrammeerd samen met stichting Cultuur Oudenbosch. De integrale uitvoering van de Matthäus Passion van Reinbert de Leeuw in de Nieuwe Kerk in Amsterdam is naar een later moment verschoven. ,,Daar leende zich de periode rond Pasen het best voor, maar toen zaten school en dus theater al op slot.‘’

Utopiazaal

In hoeverre toekomstige nieuwbouwplannen van het Markland College de programmering van Fanfare verstoord is nog niet duidelijk. Feit is dat de Utopiazaal overeind blijft en in de verdere toekomst te gebruiken. ,,Met de school is de deal dat wij op donderdagavond terecht kunnen en in ruil daarvoor besloten voorstellingen voor het middelbaar onderwijs verzorgen‘’, zegt Uijtdewilligen.