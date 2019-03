Filmproducent San Fu Maltha is nog vaak terug in Oudenbosch: ,,Als ‘die Indiaan’ op school was, dan gebeurde er wat‘’

OUDENBOSCH - In de filmindustrie staat hij bekend als een keiharde, meedogenloze producent en zakenman. Hoe anders is San Fu Maltha als we hem meenemen naar zijn vroegere middelbare school in Oudenbosch: het Thomas More College. ,,Ik woonde in de Beukenlaan schuin tegenover de school. De zoemer was op mijn slaapkamer te horen. En nóg presteerde ik het iedere dag te laat te komen.‘’

Maltha werd zestig jaar geleden geboren in Rotterdam, maar groeide op in Oudenbosch. Om het in de filmbusiness te maken was langer in West-Brabant blijven geen optie. Vanuit Amsterdam maakte hij eerst naam als filmdistributeur, later werd hij producent van kaskrakers als Costa!, Oorlogswinter en Zwartboek. ,,Dat we in het geniep in Bar 17 op Thomas More College Turks Fruit vertoonden en ik jaren later met Paul Verhoeven samenwerkte, is wel grappig.‘’

Geen afspraken

Hoe druk zijn bestaan in de filmwereld ook moge zijn, afspraken op de laatste vrijdag van maart worden steevast gecanceld. San Fu hecht eraan die avond af te zakken naar Klein Rome om vrienden en oud-klasgenoten uit de TMC-tijd te zien. Al dertig jaar lang. Afspreekpunt is meestal een café onder de rook van de basiliek. ,,Tot ik vernam dat het schoolgebouw aanstonds gesloopt wordt. Moesten we toch minstens dáár de reünie houden. Het is wel een beetje uit de hand gelopen, want door te triggeren met ‘laatste kans’ wil ineens elke oud-leerling de school nog één keer in. Tot vijfhonderd konden we gaan. De rest mag volgend jaar weer aanschuiven bij De Kroon, de Beuk of Stroop.‘’

Astma

Herinneringen ophalen aan zijn rebelse schoolperiode jaren zeventig vorige eeuw, ontspant hem. Even weg van het ellenbogenwerk der machtige filmbazen. ,,Dan te bedenken dat ik vanwege astma vaker thuis was dan op school. Compensatiegedrag dus. Was ‘die Indiaan’ wél op school, dan gebeurde er ook wat. Man, wat we met de verkiezingen rondom de leerlingenraad allemaal niet uitgehaald hebben. Elkaar onderuit halen met vlammende speeches vanaf de ijzeren trap. Op school geldt het recht van de sterkste, ook om in de leerlingenraad te komen. En we hadden ons eigen schoolblad Carpe Diem. Toen we een verhaal publiceerden over de enige homofiele leraar, werden we meteen in de ban gedaan. De school werd nog geregeerd door de broeders van Saint Louis.‘’

Dezelfde docent hoopt hij vanavond weer te zien. ,,Het mooie is dat je zoveel jaar later overal met een glimlach op terugkijkt. De tijd heelt alle wonden.‘’

Kuierend langs aula en centrale hal komen we in de nog nieuwe Utopiazaal van filmtheater Fanfare. Maltha knikt instemmend. ,,Prima filmzaal. Oud-wiskundeleraar Ad Uijtdewilligen is er nog steeds bij betrokken. Van hem heb ik de liefde voor film meegekregen.‘’

Of de TMC-geschiedenis nog ooit een film waard is? ,,De school zelf niet, maar wel de hele voorgeschiedenis en de bijzondere pastoor Willem Hellemons met zijn melagomane ideeën om Rome na te bouwen, waarmee hij Oudenbosch toch maar mooi tot hét onderwijsstadje van West-Brabant maakte. Zal eerder een documentaire dan een film worden.‘’

De reünie in het Markland College (voorheen TMC) is enkel op uitnodiging bij te wonen.

Volledig scherm Ruud van den Berg en San Fu Maltha. © Archief Thomas More College

Volledig scherm Leerlingenraad met onder meer Pieter Kop Jansen, Chiel de Wijs en San Fu Malta. © Archief Thomas More College