Filmfestivalwinnaar komt naar filmtheater Oudenbosch

De vrouw van de Koerdische herder Zagros, Havin, wordt door zijn familie beschuldigd van overspel. Havin ontkent, maar slaat toch met hun dochtertje Rayhan en hun nog ongeboren kind op de vlucht vanuit Koerdistan naar België. Zagros is overtuigd van Havins onschuld en reist hen achterna om in België een nieuw leven te beginnen.

Sahim Omar Kalifa (38) vluchtte zelf in 2001 ook vanuit Iraaks Koerdistan naar België. Hij maakte de overtocht illegaal, verstopt in het laadruim van een vrachtwagen. Zeven jaar later studeerde Kalifa af als filmregisseur in Brussel. Na een viertal korte films is Zagros zijn eerst landspeelfilm.

Zagros draait donderdag 14 juni om 20.15 uur in de Utopiazaal van het Markland College aan de Pagnevaartweg in Oudenbosch. Twee weken later is de première in de grotere bioscopen in ons land.