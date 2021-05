Film over oude City bioscoop in Roosendaal: even een traantje wegpinken

Sebastiaan Waegemaekers, Joel van Zimmeren en Nick Kawaler maakten een film over de oude bioscoop in de Brugstraat. Nu dit pand gesloopt wordt en er een spiksplinternieuw pand in de Nieuwstraat staat, kijken zij terug. in een acht minuten durende film, waarin diverse bezoekers over hun herinneringen vertellen. Een eerste kus, een huwelijksaanzoek.

,,We hebben hier zoveel meegemaakt”, lacht Carlo. Hij gaat nog regelmatig naar de Brugstraat om te kijken hoe het daar gaat. Een deel van het pand is inmiddels gesloopt om ruimte te maken voor appartementen. ,,Dat doet me eigenlijk niks”, zegt hij. ,,Maar als ik de beelden van deze film zie en de verhalen hoor, tja, dan is dat toch emotioneel.”

Ook zijn dochter Stefanie moet even slikken bij het zien van de beelden. ,,En dat had ik niet verwacht.” Tijdens de film spelen Carlo’s kleinkinderen met fietsjes en stepjes in de hal. ,,Grappig hè, dat deden mijn kinderen ook toen ze klein waren. Maar dan in de Brugstraat. Het is de circle of life.”

Helemaal klaar voor

Ook de makers zijn tevreden. ,,Al denken we nu: hadden we dit maar eerder bedacht. Dan hadden we nóg meer beelden gehad”, zegt Sebastiaan. De familie Lambregts had de film liever groots vertoond. In een volle zaal, met een rode loper. Helaas in coronatijd niet mogelijk. ,,We weten nog steeds niet wanneer wij open mogen”, verzucht Carlo. ,,En dat terwijl we hier prima afstand kunnen houden.” De nieuwe City is nog maar amper open geweest: alleen even met maximaal dertig mensen per zaal. ,,We zijn er helemaal klaar voor”, zegt Carlo. ,,Het enige dat we nog willen doen is de oude City-letters op de voorgevel plaatsen.”

De film zal de komende dagen op social media geplaatst worden, onder andere op het facebookaccount van C-Cinema Bioscopen.